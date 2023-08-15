"Они людей не боятся": крысы атаковали многоэтажки Костаная

Жители одного из микрорайонов города жалуются, что грызуны лезут в дома из ближайших мусорных площадок. Причина такого нашествия - стихийные свалки крупногабаритных отходов, которые вырастают вокруг мусорных контейнеров, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Эта мусорная площадка в одном из микрорайонов Костаная выглядит вполне себе обычно. Контейнеры пустые, однако, местные жители говорят, что так чисто здесь бывает не всегда.

"На вывоз мусора не жалуемся, это делают вовремя. Но вокруг площадки продуктовые магазины, часто они складывают крупногабаритный мусор и коробки. Потом кто-нибудь выбросит пакет с отходами не в бак, а рядом, и идет невыносимый запах. Но хуже того, что контейнерную площадку облюбовали крысы. Они даже людей не боятся", - рассказывает жительница дома Айгерим Балтабаева.

Девушка говорит, что крыс видели и в подъездах близлежащих многоэтажек. Они крупные и не особо реагируют на шум, если их пытаешься спугнуть.

"В подвалах их немало, муж спускался недавно во время ремонта труб, говорит, видел крыс. Швырнул в них гайкой, они разбежались, но сам факт, что они уже облюбовали подвал, меня пугает. Они же в квартиры могут полезть!", - ужасается жительница города.

Местные жители подавали заявку в службу Ikomek и в ПКСК, чтобы крыс потравили. Дератизационные работы спустя время провели. Теперь вокруг контейнеров можно наблюдать трупы грызунов, а под площадкой – их норы. И такая картина – во многих костанайских дворах. Крысы заводятся из-за гниющих стихийных свалок вокруг площадок ТБО, которые мусоровывозящая компания отказывается убирать.

Потому шквал жалоб на расплодившихся крыс обрушился на санврачей. Горожане требуют, чтобы СЭС приняли меры и не допустили распространения грызунов. Однако руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ермуханбет Даулетбаев считает, что травить крыс – не их обязанность.

"Костанайцам необходимо проводить дезинфекционные работы самим, либо обращаться в обслуживающую дом организацию, будь то ОСИ, КСК, ТОО. Если грызунов вы заметили у себя в квартире, то дератизация осуществляется за счет собственных средств. Если же грызуны появились на общедомовой территории, к примеру, в подвале, в подъезде, на площадке перед жилым комплексом, то это уже ответственность обслуживающей компании. Она должна по заявке сделать обработку", - сообщил Даулетпаев.

Этот алгоритм прописан в ст. 107 Кодекса "О здоровье и системе здравоохранения". Там черным по белому сказано, что дезинфекционные работы против насекомых и вредителей не входят в компетенцию санврачей. Они могут проводить обработку только по эпидемиологическим показаниям.

Рудненский экоактивист Максим Фролов считает, что дезинфекция – это борьба с последствиями, а необходимо устранять причины распространения крыс. Он не один год посвятил борьбе с несанкционированными свалками вокруг площадок ТБО в Рудном, и считает, что нужно подключать административные рычаги воздействия на людей. Чтобы не было желания вываливать крупногабаритный и строительный мусор где попало. Ведь такая свалка неминуемо обрастает пакетами с пищевыми отходами и ведет к распространению популяции крыс.

"Местный исполнительный орган должен создать все условия для сбора отходов: будь то ТБО, крупногабаритный мусор, электронные и опасные отходы. А жители должны соблюдать элементарные требования по утилизации этого мусора. Отходы должны разделяться, максимально перерабатываться. Мусороперерабатывающие компании тоже правы, отказываясь утилизировать крупногабаритный мусор. Это не входит в их обязанность. На примере Рудного скажу, что сейчас свалок твердых бытовых отходов нет, но образуются свалки крупногабаритного мусора. Почему? Потому что долгое время этот вопрос никак не регламентировался", - считает Фролов.

По мнению экоактивиста, нужно усилить ответственность граждан, которые складируют возле контейнеров крупногабаритный мусор.

"Чтобы эти свалки не образовывались, надо усилить роль участковых и их инструменты воздействия. Тут явное нарушение правил благоустройства. Участковый может оштрафовать за брошенный сигаретный окурок, но сложно наказать нарушителя, который выбросил крупный мусор. Потому что они просто отделаются предупреждением. Только если мы второй раз человека поймаем, ему выпишут штраф 20 МРП. Но это – большая сложность", - сетует активист.

Проблему можно решить, если юридически определить компании по вывозу крупногабаритного мусора. К примеру, горожанами будет отдельно оплачиваться услуга по вывозу крупногабаритного мусора. Заявки подаются через КСК, а отходы складируются в специально предусмотренных контейнерах. Определенный оператор вывозит крупный мусор, а жители платят за услугу через свое КСК, ОСИ или ТОО.

"Если сделать качественную недорогую услугу для жителей, то мы решим вопрос с несанкционированными свалками. Но в связи с тем, что у нас эти механизмы только прорабатываются, необходимо ужесточить законодательство и сразу штрафовать нарушителей, а не выписывать им предупреждение. Нужно, чтобы жители понимали, что воспользоваться легально вывозом мусора гораздо дешевле, чем платить штраф, и морально правильнее. Вернусь к крысам. Они появляются там, где грязно. И нужно комплексное решение: горожане должны быть ответственными, выбрасывая мусор, ПКСК должны организовать вывоз крупногабаритных отходов, а акиматы – создать условия для экологичной утилизации", - говорит Максим Фролов.

Пока законодательных изменений в части ужесточения наказания для выбрасывающих мусор в неположенных местах нет, активисты и власти пытаются действовать "совестливыми" методами. В Рудном, к примеру, на мусорных площадках установлены видеокамеры, а факты выброса отходов мимо контейнеров, транслируются на большом городском экране.

Однако везде камеры не поставишь, чем и пользуются те, кто в промышленных масштабах складирует крупногабаритный мусор в непредназначенных для этого местах. По информации департамента экологии, на территории Костанайской области в этом году выявлено 127 несанкционированных мест размещения отходов. Акиматы городов и районов отчитались, что уже ликвидировали 53% свалок. Экологи совместно с полицейскими разработали график проведения целых рейдов и уже выявили нарушения.

"В ходе проведения одного из рейдов установлена несанкционированная свалка на территории, принадлежащий Майскому сельскому округу района Б. Майлина. И.о акима сельского округа получил административное наказание по ч.1 ст. 505 Кодекса об административных правонарушениях в виде предупреждения. Предписано устранить свалку. В городе Костанай выявлен факт проведения планировочных работ с использованием отходов. Полицейские привлекли к административной ответственности директора подрядной организации за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов", - заключили в департаменте экологии региона.

Фото: Рената Актаева.