"Они хотят работать": почему трудоустраивают лишь половину заключенных в Казахстане

Казахстанские заключенные горят желанием работать. Об этом рассказывают руководство в местах лишения свободы. Причем, осужденные берутся за любую работу, делают качественно и обходится она дешевле. Однако, по официальным данным, сегодня эта недорогая рабочая сила не используется в стране даже вполовину. Почему так происходит, и каким видят выход из ситуации эксперты, в материале корреспондента Baigenews.kz.

Учреждение средней безопасности номер 45 в Павлодаре, лимит - 800 осужденных, фактическое наполнение - 600. В колонии содержатся осужденные за кражи, мошенничество, срок наказания в среднем от пяти до семи лет лишения свободы.Территория делится на жилую и производственную зоны. В жилой заключенные проживают, там есть столовая, школа, прачечная. На территории производственной зоны расположены цеха.

"По прибытию в учреждение осужденные со следственного изолятора, с других учреждений по приговору, постановлению суда помещаются до пятнадцати суток в карантинное отделение, где с первых дней уже начинают с ними проводить определенную работу", - говорит начальник учреждения номер 45 КУИС МВД РК Куаныш Койчубаев.

Первые дни проводится медицинское обследование. После этого с прибывшими начинают проводить беседу психологи. Сейчас в колонии в штате двое психологов. Они выявляют неуравновешенных, ставят их на учет. После этого остальные службы начинают работу.

Так, специалисты выявляют, склонен ли осуждённый к суициду, побегу. Далее формируется определенный список, и потом по нему в индивидуальном порядке начинается работа.

"Если психологи учреждения поставили на учет кого-то, они ежемесячно с ним проводят беседу. Мы при каждом посещении отрядов особое внимание уделяем именно таким осужденным. Все разношерстные, разные по характеру, другим критериям. Поэтому индивидуальный подход. Первые 15 дней мы стараемся их полностью изучить, начиная с личного дела, бесед. После этого уже объясняем, что есть уголовно-исполнительное законодательство, все предъявляемые требования только в рамках юридического поля", - продолжает руководитель учреждения.

Также в колонии имеются терминалы для подачи жалоб и обращений, заявлений. Надзорные органы работают во всех отрядах, вплоть до мест, где содержатся нарушители, - в дисциплинарном изоляторе.

"То есть, конституционные права мы их не нарушаем. Все выявляется в карантинном отделении, когда осужденный прибывает, в первые 15 дней. Эти 15 дней мы усиленно работаем с осужденными. Не только мы с ними беседу проводим, но и преподаватели колледжа, мастер участка от РГП Енбек, показываем, какие цеха есть. Демонстрируем видеоролик, и осужденный уже видит, что есть в учреждении. То есть, словами объяснить это одно, а когда показываешь на видео, другое восприятие", - отмечает Куаныш Койчубаев.

Деятельность в цехах разносторонняя, есть металлообработка, изготовление кирпичных изделий, брусчатки. Также на территории учреждения есть своя пекарня, где осужденные месят хлеб, изготавливают макароны. Есть цех по изготовлению мебельной продукции, там делают шкафы, стулья, кухонные принадлежности.

"На сегодняшний день трудоустроено порядка 150 осужденных. У всех есть трудовые договора с РГП "Енбек Павлодар филиалы", они получают минимальную заработную плату. На эти деньги они имеют право возмещать свой материальный ущерб по уголовным, гражданским делам. Также на территории есть магазин, где они могут приобретать продукты первой необходимости, питание. В апреле 2023 года был установлен электронный магазин. То есть, любой осужденный приходит, если у него имеется на лицевом счете деньги, они могут приобретать вещи в рамках уголовно-исполнительного кодекса. То есть, у каждого осужденного, в зависимости от условий содержания, имеется допустимое расходование денег. Они могут получать посылки, передачи, ходить на краткосрочные, длительные свидания", - отмечает Койчубаев.

При этом, по словам руководства колонии, практически все осуждённые горят желанием работать.

"Есть определенная категория осужденных, которые не могут трудоустроиться из-за того, что у них имеются медицинские показания. А основная масса - все горят, потому что это все влияет в дальнейшем на досрочное освобождение. То есть, суд такие моменты учитывает в обязательном порядке. Потому что одно из средств исправления- трудоустройство. Комиссия обращает внимание на добросовестное отношение к труду. Путем трудоустройства мы стараемся осужденных исправлять, они становятся на путь истинный, чтобы не были опасными после освобождения. И поэтому все практически не то, что горят, но изъявляют желание работать. Это основной момент", - отмечает руководитель колонии.

Сама территория промышленной зоны закреплена за филиалом РГП Енбек. Через них предприниматели могут обратиться и организовать производство на территории колонии.

"То есть, все здания и оборудование на балансе РГП. Мы проводим работу путем проведения встреч с НПП "Атамекен", круглые столы. Когда находим предпринимателя, устраиваем визуальный осмотр, показываем, что у нас есть, какие условия, цеха. После этого мы их направляем в РГП "Енбек", там заключают трудовой договор, и на основании этого мы предоставляем осужденных, в зависимости от объема работы", - поясняет Куаныш Койчубаев.

Отвечая на вопрос, большой ли спрос на такую рабочую силу, руководитель учреждения с уверенностью отвечает "есть".

"В основном преобладают цеха, где по металлу проводят работу. Тележки, мосты, металлические решетки, заборы, остановки", - говорит начальник.

Отметим, что на территории колонии для всех желающих имеется обучение с нуля. Здесь есть и школа, колледж.

"Токарное, слесарное, мебельное направление, обучают на автослесарей, автоэлектриков. Есть станки, где они практические занятия проводят. После этого им выдается диплом, который не отличается от гражданского. Обучение ведётся десять месяцев. Для тех, кто не закончил школьное образование, имеется школа номер 45 города Павлодара.

Так что, после освобождения у всех желающих есть образование",- отмечает Койчубаев.

В то же время, на сегодняшний день из шестисот осуждённых в колонии 45 трудоустроено лишь порядка ста человек.

"К сожалению, это наболевший вопрос. Всех мы физически не можем трудоустроить. По максимуму приглашаем сюда предпринимателей, тех кто может организовать рабочие места. Но, тут со зданиями небольшие проблемы. Практически все в удовлетворительном состоянии, но есть такие помещения, где требуется ремонт.

В первую очередь ведь необходимо организовать рабочее место. Во вторых, сбыт. Тут много гособъектов, заводов, которые могут заказывать продукцию. Нужны инвесторы. Здания построены в советские времена. Возродить нужно все. Любой осужденный, если будет работать, будет меньше бездельем заниматься", - уверен начальник.

Нам показывают небольшой цех- пример успешного сотрудничества государства и бизнеса. Так, в одном из

них работают чуть более 10 осужденных, делают развивающие игрушки для особенных детей. Это эко игрушки, без краски, шурупов, гвоздей. К слову, в магазинах они уходят нарасхват.

Осужденных хотят выводить на пределы колонии на работу КУИС

В официальном ответе на запрос редакции в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан заявили, что принимаются правовые и организационные меры по увеличению трудозанятости осужденных в местах лишения свободы.

Так, в рамках проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов" предусмотрены поправки в статью 119 уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан.

"Предлагаемая редакция предусматривает расширение объектов трудового устройства осужденных в соответствии с действующей практикой, а также расширения возможности трудоустройства осужденных на субъектах предпринимательства (государственного и частного). Данная поправка также направлена на исключение монополии рынка труда для предприятий уголовно-исполнительной системы, создания конкуренции.

Предусмотрена возможность вывода осужденных за пределы учреждения при условии обеспечения их охраны и изоляции.

Трудоустройство осужденных, в том числе условия и порядок их работы за пределами учреждения будет осуществляться в соответствии с правилами организации труда осужденных", - заявили в КУИС.

Также прорабатывается вопрос по внесению изменений и дополнений в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, в части расширения социальной категории по "осужденным".

"В действующей редакции к социальной категории относятся лишь лица, освобожденные от отбывания наказания из учреждений УИС, в течение года после освобождения.

Предлагаем внести поправку "до пяти лет после освобождения и в момент отбывания срока", то есть в данную категорию войдут осужденные, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящие на учете службы пробации.

Предлагаемые изменения позволят МСБ воспользоваться преференциями от государства, что в свою очередь увеличит рабочие места в учреждениях, которые дадут возможность всеобщего трудоустройства осужденных", - отметили в ведомстве.

Кроме законодательных инициатив, Комитетом УИС принимаются организационные меры, направленные на увеличение трудозанятости и решение вопросов трудоустройства осужденных.

В марте этого года министерством внутренних дел, акиматами Карагандинской области и области Ұлытау утвержден пилотный проект "Организация трудозанятости осужденных путем модернизации и расширения производственной инфраструктуры предприятия уголовно-исполнительной системы в Карагандинской области и области Ұлытау".

Для качественной реализации пилотного проекта приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан "О создании межведомственной рабочей группы по проведению пилотного проекта "Организация трудозанятости осужденных, путем модернизации и расширения производственной инфраструктуры предприятия уголовно-исполнительной системы в Карагандинской области и области Ұлытау создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, представители Генеральной прокуратуры, Национального центра по правам человека, государственных органов, НПП "Атамекен", ученого сообщества и общественности.

В рамках реализации Дорожной карты оздоровления обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы на 2023-2025 годы, разрабатывается пилотный проект по увеличению трудозанятости осужденных на объектах РГП "Еңбек" на базе учреждения № 2 Департамента УИС по Астане с выработкой мер по исключению простоя производственных помещений (по производству железо-бетонных изделий, металлоконструкций и т.д.).

Помимо этого, министром внутренних дел Республики Казахстан утвержден план развития предприятий УИС на 2023-2024 годы, который предусматривает комплекс мер законодательного, организационного характера, а также по увеличению трудозанятости и повышению прозрачности деятельности государственных предприятий уголовно-исполнительной системы.

Реализация принимаемых мер позволит увеличить число осужденных занятых трудом.

Согласно отчетным сведения по состоянию на 1 ноября 2023 года из 22 тысяч осужденных (22 801) было трудоустроено 11 тысяч (11 192), или 49,1 %.