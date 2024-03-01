Олжас Тулеуов: Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени

В Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК состоялась сессия по обсуждению проекта Указа Президента РК "Об утверждении Национального плана развития Казахстана до 2029 года", передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель председателя Агентства Олжас Тулеуов, АСПиР всегда готов к интерактивному взаимодействию и обсуждению различных точек зрения.

"С момента разработки проекта НПР, документ прошёл несколько итераций обсуждений и согласований с правительством, далее мы опубликовали его на портале "Открытые НПА" и получили в совокупности порядка 200 комментариев, предложений и обращений граждан. Как основные разработчики документа для нас важно вовлечь всех заинтересованных лиц и на выходе получить план, отвечающий на все вызовы времени", - сказал он.

Стратегическая сессия была посвящена обсуждению предложений представителей добывающей отрасли в Национальный план развития до 2029 года. Предметом дискуссий стали вопросы стимулирования геологоразведки, налогового администрирования, освоения техногенных минеральных образований, либерализации экономики, декарбонизации.

Как подчеркнула зампредседателя НПП "Атамекен" Гульнара Бижанова, Национальный план развития до 2029 года является верхнеуровневым документом стратегического планирования.

"Учитывая высокую важность данного Плана развития, обозначение актуальных вопросов, которые лягут в основу НПР, имеет для нас первостепенную значимость", - сказала она.

В процессе обсуждений каждый из участников выразил свои предложения и точечные вопросы, направленные на развитие отрасли. По итогу мероприятия достигнута договорённость о продолжении сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители НПП "Атамекен", Евразийской промышленной Ассоциации, ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий", ОЮЛ "Республиканская ассоциация Производителей драгоценных металлов", ТОО "Казцинк", ТОО "ERG Exploration", ТОО "Kazakhmys Barlau" ТОО "Евразийская Группа", АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения", группы "Kazminerals", ТОО "Полиметалл Евразия", ТОО "Корпорация Казахмыс".