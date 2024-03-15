Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Ташкент

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с рабочим визитом посетил Узбекистан. В Ташкенте главу правительства принял президент республики Шавкат Мирзиёев, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи отмечено, что казахстанско-узбекские отношения являются ярким примером стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимопонимании на самом высоком уровне. Двусторонний товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном по итогам прошлого года составил $4,5 млрд.

Правительствами двух стран ведется системная работа по реализации инвестиционных и промышленных проектов для дальнейшего наращивания товарооборота.

Переговоры на правительственном уровне с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым были посвящены принимаемым мерам по расширению торгово-экономического, инвестиционного, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурного сотрудничества, а также укреплению взаимодействия в сфере сельского хозяйства путем расширения номенклатуры поставляемых товаров.

"Президентами двух стран поставлена задача по выведению казахстанско-узбекского сотрудничества на качественно новый уровень. Мы видим значительный потенциал для наращивания товарооборота и приложим все необходимые усилия для достижения высоких результатов нашего взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подтвердил, что доверительные и дружественные отношения на уровне глав двух государств являются важным фактором укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Лидеры наших стран определили конкретные задачи по дальнейшему расширению многоплановых отношений между двумя странами. Выражаю готовность принять все необходимые меры для выполнения этих задач", — сказал Абдулла Арипов.

Стороны отметили существенный прогресс в сфере промышленной кооперации и обозначили большой имеющийся потенциал дальнейшего развития. В рамках промкооперации реализуются 60 проектов на общую сумму $2,6 млрд с созданием более 13,3 тыс. рабочих мест. Перспективными являются дополнительно 43 проекта.

Важная роль в дальнейшем расширении двустороннего торгового потенциала отводится Международному центру промышленной кооперации "Центральная Азия". Наряду с этим между странами налажено полное взаимопонимание в сельскохозяйственной сфере.

В ходе переговоров глава казахстанского правительства подчеркнул необходимость дальнейшего повышения транзитно-транспортного потенциала в регионе. Отдельное внимание также было уделено взаимодействию в сфере водопользования. Наряду с этим Олжас Бектенов обозначил готовность казахстанской стороны расширить экспортные поставки в Узбекистан на сумму почти $500 млн по 255 позициям.

По итогам переговоров Олжас Бектенов и Абдулла Арипов подтвердили готовность правительств прилагать все усилия для обеспечения поступательного развития сотрудничества Казахстана и Узбекистана по всему спектру двустороннего взаимодействия.

В ходе рабочего визита премьер-министру Казахстана представили опыт Центра таможенного оформления в области совершенствования администрирования посредством перехода на электронное декларирование.

Кроме того, Олжас Бектенов посетил Texnopark, где осмотрел процесс высокотехнологичного производства промышленной, электронной, строительной продукции, оборудования промышленной и коммунальной энергетики, в том числе лифтов и эскалаторов.