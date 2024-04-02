Олжас Бектенов ознакомился с научными разработками Nazarbayev University

Состоялось заседание Высшего попечительского совета "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz.

Члены Совета ознакомились с высокофункциональными лабораториями NU и новейшими разработками учёных: посетили Институт умных систем и искусственного интеллекта, лаборатории импульсного ускорителя, передовых наноматериалов, геномной и персонализированной медицины.

Председатель Высшего попечительского совета Олжас Бектенов обозначил конкретные задачи по интеграции науки и производства, а также расширения доступа к научной инфраструктуре для казахстанского исследовательского сообщества. Особое внимание должно быть уделено вопросу взаимодействия NU с региональными вузами, расположенными вблизи промышленных производств.

"Университету необходимо усилить развитие научных и образовательных ресурсов, укреплять партнёрство с промышленными предприятиями для коммерциализации собственных разработок. Всё это будет способствовать росту вклада науки в экономику страны. Потенциал Интеллектуальных школ в свою очередь должен быть максимально использован для поддержки школ в регионах. Наша задача – обеспечить детей качественным образованием. Мы со своей стороны окажем необходимую поддержку", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Команды исследователей при лабораториях NU занимаются вопросами развития искусственного интеллекта, изучения инноваций в сфере оптоэлектроники для внедрения зелёных технологий, расширения возможностей диагностики и лечения сложных заболеваний.

"Мы закончили первоначальное исследование первой и второй фазы препарата и получили обнадёживающие результаты. Мы продолжим проводить клинические испытания, в ходе которых должны выйти на максимально переносимую дозу препарата, чтобы получить максимальный эффект от лечения", — рассказал директор National Laboratory Astana (NLA) Дос Сарбасов о работе своей команды над созданием эффективного лекарства от рака.

Разработка онкопрепарата не единственный амбициозный проект NLA. В лаборатории, оснащённой пятью мощными электронными микроскопами, проводятся совместные исследования для большинства стартапов в естественнонаучной и инженерной областях.

"Одно из основных направлений, которые мы развиваем в нашей лаборатории, это изучение казахстанского референсного генома. То есть насколько мы уникальны и отличаемся от других популяций для построения референсной геномной базы геномных вариантов", - прокомментировала исполняющий обязанности Директора центра наук о жизни NLA при NU Айнур Акильжанова.

Ученые создают "генетический профиль" казахстанцев. Эта работа поможет определить, например, предрасположенности к заболеваниям, что в будущем позволит внести вклад в охрану здоровья граждан и развитие отечественной медицины.

Также был продемонстрирован созданный совместно с Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США) ускоритель, который позволяет проводить исследования по очистке воды и генерации водорода.