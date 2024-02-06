Олжас Бектенов олицетворяет человека новой формации - политолог

Новый премьер-министр Олжас Бектенов зарекомендовал себя как непримиримый борец с коррупцией, считает политолог и директор центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев, передает BaigeNews.kz. По его словам, подобный человек сможет навести порядок во всех сферах и отраслях, а так же минимизирует количество коррупционных рисков.

"Олжас Бектенов – это одна из самых резонансных фигур, которая отвечает запросам общества на борьбу с коррупцией. У него много кейсов и богатый опыт в этой сфере. Почему остановились на выборе этого человека? Думаю, те, кто поддержал его кандидатуру как раз посчитали, что этот кандидат сможет оправдать ожидания казахстанцев по борьбе с коррупцией. Плюс ко всему, новый премьер-министр равноудален от каких-либо олигархических групп. К тому же он олицетворяет человека новой формации", - подчеркнул Алибек Тажибаев.

Также эксперт выразил надежду, что концепция "слышащего государства" под руководством Олжаса Бектенова будет максимально реализована правительством. Ведь за прошедшие годы в стране скопилось немало проблем и пора их решать.