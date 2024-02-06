Олжас Бектенов обладает всеми компетенциями для данной должности - политолог

В кабинете министров сегодня произошли большие изменения. Глава государства назначил премьер-министром Олжаса Бектенова. Своё мнение по поводу назначения высказал политолог Аман Мамбеталиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аман Мамбеталиев выразил уверенность в том, что Олжас Бектенов на данный момент обладает всеми необходимыми компетенциями для данной внушительной должности.

"Кабинет министров Смаилова был посткризисный, после январских событий. Сейчас надо признать, что после кризиса у страны другие цели и задачи, для реализации которых опыт господина Олжаса Бектенова как раз идеально подходит. Нужно понимать, что Бектенов – очень образованный человек с хорошими организационными способностями. Это отмечал сам президент, когда он поставил работу Антикоррупционной службы со всеми этими известными громкими арестами", - сказал Мамбеталиев.

Также он добавил, что Бектенов является одним основных менеджеров, который вернул в страну основную долю незаконно вывезенных из страны средств.

"Это тоже говорит о том, что перед ним поставлена задача по окончательной системе возврата этого незаконно вывезенного капитала и созданию превентивных мер, чтобы не было возможным сделать это в будущем для любого рода чиновников", - сказал политолог.

Мамбеталиев считает, что новому правительству стоит обратить внимание на экономическо-социальный блок, который больше всего подвергался кризисам.