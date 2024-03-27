Олжас Бектенов и представитель ENI обсудили запуск проектов в сфере ВИЭ

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с директором по разведке и добыче подразделения природных ресурсов итальянской компании ENI Лукой Виньяти. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической отрасли, передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрена совместная работа на месторождениях Карачаганак и Кашаган, обсуждены вопросы запуска новых проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Участники встречи констатировали планомерную реализацию проекта расширения Карачаганака. На сегодня для поддержания добычи на уровне 11 млн тонн в год продолжается процесс ввода дополнительных 5-6 компрессоров обратной закачки сырого газа. На активной фазе реализации находится проект строительства газоперерабатывающего завода мощностью 4 млрд м3/год, ввод которого позволит обеспечить население товарным газом по приемлемой цене.

Работы по полномасштабному освоению месторождения Кашаган осуществляются своевременно и находятся на особом контроле правительства. Стороны также обсудили сопутствующие вопросы, связанные с предстоящим строительством газоперерабатывающего завода.

Особое внимание в ходе переговоров уделено положительному опыту сотрудничества с компанией ENI в реализации проектов в области возобновляемых источников энергии в Казахстане. В частности, отмечены ввод ветряной электростанции "Бадамша-1", "Бадамша-2" в Актюбинской области, солнечной электростанции "Шаулдер" в Туркестанской области. В предстоящий период работы будут нацелены на совместное строительство в Мангистауской области гибридной комбинированной электростанции, работающей на ВИЭ и природном газе общей мощностью 247 МВт. Это позволит исключить риски аварийных остановок на производстве.

Олжас Бектенов подчеркнул важность наращивания доли казахстанского содержания в закупе товаров, работ и услуг при реализации проектов на Карачаганаке и Кашагане.

По итогам встречи участники подтвердили намерение дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества.