Олимпийскую лицензию для Казахстана завоевал гимнаст Данил Мусабаев

Команда Казахстана по батутной гимнастике смогла завоевать олимпийскую лицензию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ее стране принес Данил Мусабаев по итогам выступления на этапе Кубка мира в немецком Котбусе. На ЭКМ в Германии он стал 47.

Однако в зачет идут лучшие результаты на двух ЭКМ из пяти, показанные в течение года.

Отметим, что отбор на Олимпиаду в этом виде спорта завершился. В Париже выступят 16 мужчин и 16 женщин. По странам Казахстан занял 14 место.