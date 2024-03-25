Олимпийскую лицензию для Казахстана завоевал гимнаст Данил Мусабаев
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
101Фото: НОК РК
Команда Казахстана по батутной гимнастике смогла завоевать олимпийскую лицензию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ее стране принес Данил Мусабаев по итогам выступления на этапе Кубка мира в немецком Котбусе. На ЭКМ в Германии он стал 47.
Однако в зачет идут лучшие результаты на двух ЭКМ из пяти, показанные в течение года.
Отметим, что отбор на Олимпиаду в этом виде спорта завершился. В Париже выступят 16 мужчин и 16 женщин. По странам Казахстан занял 14 место.
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