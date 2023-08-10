Олимпийский чемпион Мельниченко возглавил команду Казахстана по греко-римской борьбе
Сегодня, 22:29
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Сегодня, 22:29Сегодня, 22:29
119Фото: пресс-служба федерации борьбы
Победитель Олимпиады-1996 Юрий Мельниченко стал главным тренером команды Казахстана по греко-римской борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
"Приказом Комитета по делам спорта и физической культуры Юрий Васильевич Мельниченко назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе", - говорится в сообщении федерации.
Казахстанец Юрий Мельниченко является единственным олимпийским чемпионом в истории независимого Казахстана в этом виде спорта. Также в его послужном победы на чемпионатах мира и Азии.
Сборная Казахстана уже находилась под его руководством в период с 2000 по 2004 годы. А с 2022 года он тренировал национальную команду будучи тренером-консультантом.
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