Олимпийский чемпион Мельниченко возглавил команду Казахстана по греко-римской борьбе

Победитель Олимпиады-1996 Юрий Мельниченко стал главным тренером команды Казахстана по греко-римской борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

"Приказом Комитета по делам спорта и физической культуры Юрий Васильевич Мельниченко назначен главным тренером национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе", - говорится в сообщении федерации.

Казахстанец Юрий Мельниченко является единственным олимпийским чемпионом в истории независимого Казахстана в этом виде спорта. Также в его послужном победы на чемпионатах мира и Азии.

Сборная Казахстана уже находилась под его руководством в период с 2000 по 2004 годы. А с 2022 года он тренировал национальную команду будучи тренером-консультантом.