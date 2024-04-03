Окончены следственные действия по делу о крушении самолета Bek Air

Объявлено об окончании производства следственных действий по уголовному делу о факте крушения в аэропорту Алматы воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на главную транспортную прокуратуру.

"Проведено более четырёх тысяч следственных действий (2000 осмотров, 1350 допросов, 250 выемок), 150 судебных экспертиз и специальных исследований. В рамках международного сотрудничества прокуратурой при содействии МИД на запросы об оказании международной правовой помощи из иностранных государств, таких как Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды и других, получена необходимая правовая-техническая информация, имеющая значение для дела", - сообщили в прокуратуре.

Участники процесса знакомятся с материалами досудебного расследования.

Напомним, 27 декабря 2019 года в Алматы произошла авиакатастрофа, унёсшая жизни 12 человек. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air столкнулся с домом, расположенным близ взлётной полосы: борт разорвало на части.

На борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Пострадали более 40 человек.

По факту крушения самолёта Bek Air министерством индустрии и инфраструктурного развития была создана комиссия. Она установила, что авиакатастрофа произошла в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолёта на этапе выполнения взлёта.

Сообщалось, что перед взлётом не обработали крылья самолёта. Прямую ответственность за это установить невозможно, так как нет нормативного акта "Концепция чистого крыла".