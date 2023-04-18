Около трёхсот военнослужащих погибли в Казахстане за три года

Фото: asker.kz

В стране за последние три года погибли около трёхсот военнослужащих. Об этом заявил первый заместитель главного военного прокурора подполковник юстиции Максат Казиев на заседании Комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

По словам подполковника, несмотря на принимаемые уполномоченными органами меры, случаи гибели военнослужащих продолжаются.

"С 2020 года погибли 270 военнослужащих. Если делить по годам, в 2020 году погибли 78, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11 военнослужащих", — отметил Максат Казиев.

Он также рассказал о наиболее частых причинах гибели военнослужащих.

"Наиболее частыми причинами смерти являются: заболеваемость — 36 процентов, ДТП — 24 процента, суицид — 20 процентов. Однако случаи самоубийств сегодня беспокоят всех нас. Результаты анализа профилактики суицида показали, что наша армия как часть общества зависит от негативных обстоятельств", — сказал заместитель прокурора.

Он привёл данные, согласно которым по уровню самоубийств Казахстан занимает 20 место среди стран мира, а среди подростков входит в тройку.

"Согласно более точным официальным данным, по данным Комитета по правовой статистике, в 2018–2022 годах в стране было зарегистрировано 17 631 самоубийство и 21 332 случая покушения на него. То есть на 10 тысяч граждан приходится девять случаев суицида и 11 попыток самоубийства. В армии произошло 86 самоубийств и 20 покушений на самоубийство. Шесть самоубийств и покушений на 10 тысяч военнослужащих", — добавил Максат Казиев.

Однако, по словам военного, общественное мнение о том, что самоубийства чаще всего происходили в армии, не подтверждается официальными данными.