Около трёх тысяч семей в Жамбылской области обеспечат жильём - Карашукеев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
До конца года акимат Жамбылской области планирует обеспечить жильем 2 732 семьи. С января закрыта потребность в жилье 1 053 семей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"В этом году планируем приобрести 797 квартир на 7,6 миллиарда тенге для социально уязвимых слоёв населения и многодетных семей. На сегодня приобретено 123 квартиры", - сказал аким Жамбылской области.
В рамках инициативного проекта "Асар" жильём обеспечены 49 многодетных и малообеспеченных семей.
В регионе ведётся строительство 74 жилых домов на 3 929 квартир. До конца года планируют завершить работы в 35 многоэтажках на 1 935 квартир. С начала года сданы 10 домов (579 квартир) за счёт бюджетных средств и 11 за счёт частных инвестиций (474 квартиры).
По словам акима области, в очереди на получение жилья стоят 37,6 тысячи человек, из них 16,3 тысячи - социально уязвимые слои населения.
Самое читаемое
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде
- 33-градусные морозы и метели прогнозируют в Казахстане
- Клопы и тараканы заполонят Астану – эксперт о планируемом лицензировании услуг дезинсекции
- Судно ВМС США атаковано в Красном море