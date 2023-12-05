Около трёх тысяч семей в Жамбылской области обеспечат жильём - Карашукеев

До конца года акимат Жамбылской области планирует обеспечить жильем 2 732 семьи. С января закрыта потребность в жилье 1 053 семей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В этом году планируем приобрести 797 квартир на 7,6 миллиарда тенге для социально уязвимых слоёв населения и многодетных семей. На сегодня приобретено 123 квартиры", - сказал аким Жамбылской области.

В рамках инициативного проекта "Асар" жильём обеспечены 49 многодетных и малообеспеченных семей.

В регионе ведётся строительство 74 жилых домов на 3 929 квартир. До конца года планируют завершить работы в 35 многоэтажках на 1 935 квартир. С начала года сданы 10 домов (579 квартир) за счёт бюджетных средств и 11 за счёт частных инвестиций (474 квартиры).

По словам акима области, в очереди на получение жилья стоят 37,6 тысячи человек, из них 16,3 тысячи - социально уязвимые слои населения.