Около пяти тысяч абонентов подключили к электричеству в Актюбинской области

41 село, пострадавшее от паводка, подключили к электричеству в Актюбинской области. Свет вернулся в дома 4 959 абонентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

По словам руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулана Айтбаева, работа по восстановлению сетей электроснабжения в населённых пунктах продолжается.

"236 абонентов в 14 сёлах области отключены от электроэнергии. Чтобы подключить им свет, используют дизельные генераторы. Работники ТОО "Энергосистема" проводят восстановительные работы во всех населённых пунктах. С этой целью мобилизовано 10 бригад и 60 единиц спецтехники. Вопрос освещения находится на постоянном контроле управления", - сказал Арысулан Айтбаев.

Для ликвидации последствий наводнений в областном акимате создан штаб по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Асхата Шахарова. Все вопросы, связанные с электроснабжением, жители могут отправлять на номер 109.