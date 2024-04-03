Около двух тысяч казахстанцев эвакуировали военные летчики из зон затопления
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В период с 27 по 2 апреля бортами Вооруженных сил эвакуировано 1 979 человек, 584 из них – дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.
Всего в указанный период было задействовано 964 военнослужащих, 55 единиц автомобильной техники, 14 вертолетов и 2 самолета военно-транспортной авиации.
"Бортами Вооруженных сил эвакуировано 1 979 человек, 584 из них – дети. Совершено 230 вертолетовылетов, перевезено около 40 000 кг гуманитарного груза. Проведена заготовка и укладка более 19 700 мешков с песком", - говорится в сообщении.
В минувшие сутки в противопаводковых мероприятиях участвовал 361 военнослужащий, были задействованы 15 единиц автомобильной техники, 5 вертолетов и самолет военно-транспортной авиации.
Вертолетами Сил воздушной обороны и военного летного института из населенных пунктов Актюбинской области эвакуировали 128 человек, в том числе 27 детей. В кризисные районы доставлено около 10 000 кг груза. Осуществлена перевозка 29 человек. Среди них представители МЧС, акимата, средств массовой информации и инженерно-технического состава Военного института Сил воздушной обороны.
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