Около 90 тысяч казахстанцев зарегистрировали залог на авто онлайн

Фото: polisia.kz

После того как в Казахстане разрешили регистрировать залог движимого имущества в онлайн-режиме, эту процедуру прошли порядка 90 тысяч автовладельцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Сейчас эта услуга доступна в мобильных приложениях банков второго уровня.

Регистрацию залога проходят те, кто приобретает автомобиль в кредит. Раньше для этого нужно было ехать в областной центр, сдавать несколько бумажных экземпляров договоров залога для регистрации в полицию, а после вести их обратно в банк. Такая процедура занимала до 3-4-х дней и создавала огромные неудобства для автовладельцев. Аналогичную процедуру приходилось проделывать и при снятии залога с автомобиля. Сначала требовалось получить в банке письменное подтверждение о погашении кредита, которое потом необходимо было предоставить в полицию.

"Чтобы облегчить эту процедуру, в рамках дебюрократизации и цифровизации полицейской деятельности МВД услуга по регистрации залога переведена в онлайн-режим на смартфоны. На сегодня достаточно пройти авторизацию в приложении банка, подписать документы цифровой подписью, после чего залог на автомобиль автоматически зарегистрируется в базе данных МВД", - говорится в сообщении.

Теперь посещение полиции и банков не требуется. Регистрация залога и его прекращение занимают до пяти минут, а электронные копии договора залога и свидетельства о его регистрации будут всегда доступны на смартфонах автовладельцев.