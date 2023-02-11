Около 600 пассажиров из-за метели застряли на трассе в Туркестанской области

Фото: t.me/qr_tjm

Ещё три пункта обогрева пришлось открыть спасателям в Тюлькибасском районе Туркестанской области, где перед закрытой трассой образовалось огромное скопление машин,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В селе Шакпак-баба, перед закрытым участком автодороги А-2 "Хоргас – Алматы – Тараз – Шымкент – Ташкент" (593-632 км, Жамбылская область – поселок Машат) образовалось скопление транспорта: 120 легковых, 100 грузовиков, около 600 пассажиров и 15 пассажирских автобусов. Люди при необходимости доставляются в пункты обогрева, где им предоставляют горячее питание", — говорится в сообщении.

На месте работают силы и средства департаментов по ЧС, полиции, акиматов, бригады скорой медицинской помощи — всего 21 специалист и семь единиц техники.

Открыта "горячая линия" по телефону +7(7253)357881.

Напомним, в Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской регионах из-за метели и ограниченной видимости закрыт ряд участков республиканских автодорог.