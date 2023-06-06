Около 40 силовиков подозревают в пытках — Генеральная прокуратура

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39 сотрудников силовых органов привлекли в настоящее время за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Булат Дембаев на межведомственном совещании в министерстве внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Дембаев отметил, что руководству МВД рекомендовано провести психологическое тестирование на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.

Также, по данным замглавы Генпрока, при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5 812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами. При этом 900 камер находились в нерабочем состоянии.

"По представлению прокуратуры установлено 3 783 дополнительных видеокамеры для исключения "слепых зон". Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года. К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД", — сообщил Булат Дембаев.

Ранее в Генеральной прокуратуре рассказали, как сумели доказать вину экс-полицейского, занимавшегося пытками над заключёнными.