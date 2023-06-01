"Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру

Фото: mirnov.ru

В Генеральной прокуратуре рассказали, как сумели доказать вину экс-полицейского, занимавшегося пытками над заключёнными, передаёт BaigeNews.kz. Бывший сотрудник колонии в Восточно-Казахстанской области сначала был осуждён за применение пыток, но затем его оправдали.

"В феврале 2023 года по протесту Генерального прокурора Верховный Суд отменил оправдательный приговор Апелляционной инстанции областного суда Восточно-Казахстанской области в отношении сотрудника полиции М., являющегося оперуполномоченным Учреждения Уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел по ВКО. Ранее он был осужден судом первой инстанции за организацию систематических пыток и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе расследования специальными прокурорами смогли добыть бесспорные доказательства в том, что под руководством экс-полицейского в Учреждении применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание.

"В частности установлено, что сотрудник полиции М. давал указания находившимся в зависимом положении другим осужденным применять пытки к фиктивно провинившимся. Осужденных наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания. К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит, либо если он забыл имя и отчество сотрудников Учреждения. Весь процесс пыток записывался на видеокамеру", - говорится в сообщении.

Сейчас бывший сотрудник полиции М. осужден как организатор пыток. Работа по выявлению подобных фактов продолжается.