Колонны из сотен машин застряли на трассе в Жамбылской области
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В Жамбылской области из-за штормового ветра, гололеда и ограничения видимости скопилось на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез скопилось около 300 автомобилей, передает BaigeNews.kz.
Видео с участка трассы опубликовал Telegram-канал МВД Казахстана.
Из-за сильного ветра, гололеда и ограничения видимости в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта.
"Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции. Начальник Кордайского районного отдела полиции организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД РК.
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