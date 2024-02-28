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Колонны из сотен машин застряли на трассе в Жамбылской области

Сегодня, 02:07
АВТОР
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Telegram/POLICE_of_KZ Сегодня, 02:07
Сегодня, 02:07
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Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области из-за штормового ветра, гололеда и ограничения видимости скопилось на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез скопилось около 300 автомобилей, передает BaigeNews.kz.

Видео с участка трассы опубликовал Telegram-канал МВД Казахстана.

Из-за сильного ветра, гололеда и ограничения видимости в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта. 

"Меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей на этих участках принимают сотрудники Кордайского районного отдела полиции. Начальник Кордайского районного отдела полиции организовывает сопровождение транспортных колонн патрульными экипажами в оба направления",  отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД РК.

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