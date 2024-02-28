Колонны из сотен машин застряли на трассе в Жамбылской области

В Жамбылской области из-за штормового ветра, гололеда и ограничения видимости скопилось на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез скопилось около 300 автомобилей, передает BaigeNews.kz.

Видео с участка трассы опубликовал Telegram-канал МВД Казахстана.

Из-за сильного ветра, гололеда и ограничения видимости в Кордайском районе закрыто движение на участке трассы Алматы-Ташкент-Термез для всех видов автотранспорта.