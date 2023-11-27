Около 300 аварий произошло с начала отопительного сезона в Мангистауской области
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Жители Актау опасаются, что посреди зимы могут остаться без отопления. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дал разъяснения по этому вопросу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Глава региона признал, что из-за большой степени изношенности магистральных сетей жители города не имеют нормального доступа к благам цивилизации.
“К сожалению, некоторые жители не могут получить коммунальные услуги в том объёме и качестве (которые положены - Прим. авт.). Эти вопросы мы должны решить”, - сказал аким на брифинге в СЦК.
По его словам, уровень износа ключевых механизмов Мангистауского атомного энергетического комбината, являющегося основным жизнеобеспечивающим предприятием региона, достигает 81 процента. Для его модернизации выделено финансирование сразу из трёх источников.
“В этом году выделенные из республиканского бюджета 4,9 миллиарда тенге полностью освоены. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Сам МАЭК выделил свыше шести миллиардов тенге. За счёт собственных средств предприятия ведётся капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования”, - проинформировал глава региона.
По словам Ногаева, есть определённый план модернизации МАЭК.
“ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 обеспечивают водоподготовку, тепло и электроэнергию. По нашим расчётам, после модернизации только на одной ТЭЦ мы можем получить дополнительные 130 мегаватт. Вместе с тем министерством энергетики прорабатывается вопрос строительства ПГУ на 139 мегаватт. Также на теплоэнергостанции имеется три энергоблока. В своё время было запланировано строительство четвёртого энергоблока на 230 мегаватт. Учитывая все эти мероприятия, примерно 200 миллиардов тенге надо, чтобы модернизировать и организовать эти проекты. Часть будет выделяться из собственных средств МАЭК, часть - из областного бюджета, часть - мы будем ставить вопрос перед правительством. Также будем заниматься привлечением заёмных средств”, - сказал Ногаев.
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