Около 300 аварий произошло с начала отопительного сезона в Мангистауской области

Жители Актау опасаются, что посреди зимы могут остаться без отопления. Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев дал разъяснения по этому вопросу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава региона признал, что из-за большой степени изношенности магистральных сетей жители города не имеют нормального доступа к благам цивилизации.

“К сожалению, некоторые жители не могут получить коммунальные услуги в том объёме и качестве (которые положены - Прим. авт.). Эти вопросы мы должны решить”, - сказал аким на брифинге в СЦК.

По его словам, уровень износа ключевых механизмов Мангистауского атомного энергетического комбината, являющегося основным жизнеобеспечивающим предприятием региона, достигает 81 процента. Для его модернизации выделено финансирование сразу из трёх источников.

“В этом году выделенные из республиканского бюджета 4,9 миллиарда тенге полностью освоены. Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 миллиарда тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Сам МАЭК выделил свыше шести миллиардов тенге. За счёт собственных средств предприятия ведётся капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования”, - проинформировал глава региона.

По словам Ногаева, есть определённый план модернизации МАЭК.