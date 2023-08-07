Около 30 тысяч мест открыты в детских садах в 2023 году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Будет разработана единая база учета очередности дошкольного образования.
С начала года в стране открыто 307 дошкольных организаций на 29620 мест, из них три государственных и 304 частных детских сада, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала директор департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева.
"За последние 5 лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое. До 2025 года планируется открытие еще 223 тысяч мест для детей 2-3 лет, тем самым покроется более 70% потребности населения на дошкольное образование. Сегодня перед системой дошкольного образования ситот задача не количественных, а качественных показателей. В рамках поручения главы государства свыше 20 тысяч педагогов повысят квалификацию в 2023 году, в 79 дошкольных организациях на постоянной основе работают "Центры компетенции", – отметила Наталья Жумадильдаева.
За последние четыре года заработная плата воспитателей поэтапно повышалась на 25%. В сентябре 2023 года будет увеличение зарплаты ещё на 30%.
Кроме того, будет разработана единая база учета очередности дошкольного образования. Это обеспечит прозрачность услуг, обеспечит единые реестры данных и снижение коррупционных рисков.
Самое читаемое
- Женщину с аномально большим языком спасли казахстанские хирурги
- Жители аула с большим оттоком населения обратились к акиму области
- Солдат из Казахстана перепел Димаша Кудайбергена
- Пришел, увидел, задушил: Асу Алмабаев досрочно выиграл дебютный бой в UFC
- Два трупа и ребёнка в коляске обнаружили на дороге полицейские СКО