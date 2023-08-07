Около 30 тысяч мест открыты в детских садах в 2023 году

Будет разработана единая база учета очередности дошкольного образования.

С начала года в стране открыто 307 дошкольных организаций на 29620 мест, из них три государственных и 304 частных детских сада, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала директор департамента дошкольного образования Наталья Жумадильдаева.

"За последние 5 лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое. До 2025 года планируется открытие еще 223 тысяч мест для детей 2-3 лет, тем самым покроется более 70% потребности населения на дошкольное образование. Сегодня перед системой дошкольного образования ситот задача не количественных, а качественных показателей. В рамках поручения главы государства свыше 20 тысяч педагогов повысят квалификацию в 2023 году, в 79 дошкольных организациях на постоянной основе работают "Центры компетенции", – отметила Наталья Жумадильдаева.

За последние четыре года заработная плата воспитателей поэтапно повышалась на 25%. В сентябре 2023 года будет увеличение зарплаты ещё на 30%.

Кроме того, будет разработана единая база учета очередности дошкольного образования. Это обеспечит прозрачность услуг, обеспечит единые реестры данных и снижение коррупционных рисков.