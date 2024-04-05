Около 30 тонн гумпомощи отправили предприниматели Алматинской области
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Предприниматели и коллектив комплекса "Алтын Орда" Алматинской области направили гуманитарную помощь для пострадавших от паводков регионам, передаёт BaigeNews.kz.
Помощь направлена в затопленные населенные пункты Актюбинской, Костанайской области, Тургайской степи, Амангельдинского регионов.
"Мы – единый народ. Мы вместе и в радости, и в печали. По этой причине мы не можем оставаться вне ситуации, которая вызывает много беспокойства. Связались с затопленными населенными пунктами, поинтересовались, какие вещи им нужны. Соответственно, мы объединили волонтеров, желающих протянуть руку помощи от имени рынка, и пополнили грузовые автомобили всем необходимым", - сказал директор ТОО "Big City Market", управляющей компании универсального торгового комплекса "Алтын Орда" Данияр Дузбаев.
Отметим, что общий объем помощи составил 3 больших грузовика и 1 газель общим объемом около 30 тонн. Расходы на логистику также были поддержаны администрацией рынка.
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