Около 30 недоношенных детей эвакуированы из больницы в Газе

По меньшей мере 30 недоношенных детей были эвакуированы из главной больницы Газы в воскресенье. Малышей ждут в медучреждениях Египта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Палестинское общество Красного Полумесяца подтвердило факт эвакуации детей.

"Сегодня бригады скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца совместно с Всемирной организацией здравоохранения и Управлением верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам смогли эвакуировать 31 недоношенного младенца из больницы "Аш-Шифа". Их перевезли на юг Газы, чтобы потом вывезти в больницу в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальной странице в соцсети X.

Как сообщает ТАСС, группа ВОЗ заявила ранее в воскресенье, что 291 пациент остался в больнице Аль-Шифа после того, как израильские войска эвакуировали других. Среди них были младенцы в крайне критическом состоянии, пациенты с тяжелыми инфицированными ранами и другие люди с травмами позвоночника, которые не могут двигаться.

Команда смогла осмотреть больницу Аль-Шифа в течение часа после того, как около 2500 перемещенных лиц, мобильных пациентов и медицинского персонала покинули обширное здание в субботу утром, сообщила ВОЗ. Сообщается, что 25 медицинских работников остались вместе с пациентами.