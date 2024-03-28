Около 250 человек спасают от паводков Кокшетау, подключились волонтёры

В Кокшетау подтоплено несколько микрорайонов – частные дома, придворовые территории, дворы и подвалы многоэтажек. Из-за резкого потепления ситуация резко осложнилась с вечера 27 мая – талая вода пошла с полей, а сегодня утром вышла из берегов река Кылшакты. Десятки домов остаются без электричества, тепла и воды. В городе создали оперативный штаб, куда можно обратиться в случае подтопления, необходимости эвакуации, питании.

Акимат, коммунальные службы, спасатели, полицейские и волонтёры производят откачку воды, чистку и промывку водопропускных сооружений, дробят льдины, завозят и укладывают инертный материал в мешкотарах. В городе курсирует тяжёлая спецтехника. Перекрыты мосты, ведущие в микрорайон Привокзальный и посёлок Застанционный. Пришлось отменить все культурные мероприятия в областной филармонии – из-за того, что вода затрудняет проход к зданию. Репортаж о ситуации в Кокшетау и принимаемых мерах подготовила корреспондент BaigeNews.kz.

Итак, в Кокшетау ситуация резко ухудшилась вчера вечером, 27 марта. Из-за резкого потепления и таяния снега с полей и сопок в город пошла вода. Водопропускные каналы оказались не в состоянии удержать такие объёмы. В первую очередь, пострадал оказавшийся "на пути" квадрат улиц Куанышева, Б. Момышулы, Шевченко, Биржана сал.

Отметим, на базе акимата города с 20 марта создали круглосуточный оперативный штаб. Диспетчеры непрерывно принимают заявки по телефонам 8 716 2 29 78 34, 8 775 666 99 08; в усиленном режиме работает и служба IKomek (109). По адресам тревоги выезжают коммунальная техника для откачки воды, специалисты ДЧС – для оценки ситуации, сотрудники "Кокше Тазалык" – для укладки инертного материала.

Примерно к 21 часу стихия пошла на спад. А рано утром 28 марта стало подтапливать микрорайон Привокзальный.

"В семь утра пришла вода из реки Кылшакты. Очень большой объём воды начал выходить из берегов. В ходе осмотра на 12 часов установлено, что из-за выхода реки подтоплено восемь частных домов, 28 частных придворовых территорий и семь дворов многоэтажек. Уровень воды в домах составляет от 10 до 20 см, во дворах от 10 до 15 см", – сообщил аким Кокшетау Бауржан Гайса.

Уточняется, что на реке образовались заторы изо льда. По словам старожилов, ранее, ещё в советские времена, здесь регулярно проводились взрывные работы для пропуска воды. Но, как ответили в ДЧС, в этом году такой необходимости не было.

В настоящее время ответственные службы продолжают берегоукрепительные работ (укреплено 467 метров дамб), возводятся новые дамбы (выполнено 480 метров), очищаются арыки, укладка мешкотары и откачка талой воды. На участках подтопления организовано дежурство полиции.

По информации городского акимата, к данному часу откачано около 5 тысяч кубометров воды, набрано 1 850 мешков инертного материала, уложено почти 2,3 тысячи мешков, расширено и углублено 269 метров каналов. По состоянию на 17.00 часов 28 марта вывезено почти 270 кубометров снега.

Всего задействовано около 250 человек, это сотрудники местных исполнительных органов, коммунальных служб, ДЧС и Академии гражданской защиты, департамента полиции. На местах работают 75 единиц спецтехники, автобусы, 19 мотопомп.

"Пропускаем воду под мостами, на озере Копа работает экскаватор. И ещё два экскаватора – на участках от проспекта Абылай хана до моста, непосредственно сотрудники ДЧС, которые льдины расталкивают", – добавил Б. Гайса.

В акимате отметили, что параллельно проводится промывка водопропускных сооружений по улице Абая. Завершена промывка водопропускных сооружений по улице Уалиханова, Ауэзова – Пушкина. Заготавливается инертный материал, мешкотара укладывается также по улицам Асаинова, Шагалы.

"Произведена откачка воды по улице Кенесары, 222. Завезено дресвы в дома №№ 187 и 189 по улице Жумабаева. Также в накопитель "Кокше-Тазалык" завезено 108 кубометров дресвы", – дополнили в пресс-службе местного исполнительного органа.

В связи с угрозой подтопления приняты меры о частичном перекрытии автомобильного моста по улице Абая и полном – моста, который ведёт в посёлок Станционный. В акимате просят горожан заранее продумывать маршруты своего движения.

Вода затрудняет доступ к зданию областной филармонии, из-за этого отменены культурные мероприятия.

С утра поступают сигналы об отсутствии в домах отопления, электричества, воды. Уточнить хотя бы примерно их количество в акимате пока затруднились.

"Если кто-то нуждаются в жилье и питании, нужно обратиться к нам, будем организовывать", – подчеркнул аким Кокшетау, имея в виду оперативный штаб.

В акимате также напомнили о том, что пострадавшим от наводнения положена денежная компенсация.

"В связи с текущей ситуацией, не позднее одного раза в три месяца оказывается социальная помощь без учёта доходов в размере не более 50 МРП. В случае затопления вашего имущества для получения компенсации нужно обратиться в ГУ "Отдел занятости, социальных программ и РАГС г. Кокшетау". Он расположен по улице Шалкара, 9А. Для этого нужны удостоверение личности, документ, подтверждающий факт ущерба гражданину (семье), имуществу в результате стихийного бедствия, а также 20-значный банковский счёт. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 716 2 29 81 28, 29 81 27, 29 81 23, 29 81 07", – пояснили советник акима Кокшетау Махаббат Самрат.

Тем временем, в Кокшетау подскочили в цене насосы для откачки воды – их продажа и аренда, услуга, а также "пушки" – устройства для сушки помещений. Вырос спрос и на резиновые сапоги – в подтопленных микрорайонах без них на улицу не выйти. Спасатели и курсанты Академии гражданской защиты доставляют людей на лодках и даже переносят на руках.

Для очистки каналов, подсыпки и других работ привлекаются добровольцы из горожан, студентов. Волонтёры также разносят в палатки и на места работающим еду и горячий чай.

Стоит обратить внимание и на безответственность некоторых самих жильцов частного сектора, которые превратили водопропускные канавы в мусорки. Они совершенно спокойно выбрасывают в них золу и сливают отходы жизнедеятельности.

"Бросала всегда – и всё было нормально. Не во мне же дело", – с вызовом говорит корреспонденту бабушка по улице Бауржана Момышулы.

Между тем, по данным Казгидромет, 29 марта в Акмолинской области ожидаются осадки: ночью на севере, юге, востоке области сильные осадки в виде дождя и снега. На западе, севере области синоптики прогнозируют гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду; ночью и утром на севере, востоке области временами 25 метров в секунду.

Фото и видео Асель Турар.