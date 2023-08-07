Около 20 тысяч домашних животных чипируют в ЗКО
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На сегодня в регионе зарегистрировали 19 039 собак и кошек.
Около 20 тысяч домашних животных чипируют в Западно-казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.
Глава отдела управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев напомнил, что чипировать домашних животных начали в 2020 году. На сегодня в регионе зарегистрировали 19 039 собак и кошек. В том числе имеющие хозяев — 5 239 собак и кошек.
"С первого сентября 2023 года вводится в действие статья закона об обязательном учёте домашних животных. База данных электронная. Наличие животного в ней проверят путём сканирования чипа. Паспорт сформируется автоматически", - сообщил Иралиев.
Регистрация проходит в частных ветеринарных клиниках Уральска и Аксай, в районах — в ветеринарных станциях и частных клиниках. В районных ветеринарных станциях стоимость услуги составляет 1 000 тенге, в частных клиниках — полторы-две тысячи детей.
Пенсионеры и инвалиды могут обратиться в ближайшую частную клинику, где за отдельную плату (две тысячи тенге в среднем) ветврачи сами приедут домой к клиенту.
По прогнозам управления, дополнительно чипируют около 20 тысяч домашних животных.
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