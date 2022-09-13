Около 14 триллионов тенге накопили казахстанцы в ЕНПФ

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Пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда продолжают расти, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов.

"Пенсионные активы ЕНПФ на конец августа 2022 года составили 13,9 триллиона тенге, увеличившись с начала года на 919 миллиардов тенге, или на семь процентов. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 718 миллиардов тенге, пенсионных взносов — 1097,3 миллиарда тенге, пенсионных выплат — 175,7 миллиарда тенге, досрочных изъятий — 848,4 миллиарда тенге", — рассказал он.

По данным Нацбанка, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,6 процента. При этом с точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени. Так, например, накопленная доходность пенсионных активов за пять лет составила 56,8 процента при накопленной инфляции 51,4.