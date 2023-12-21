Около 10 тысяч камер установят в Алматы к 2024 году

В Алматы полноценно внедрена Единая система видеомониторинга с охватом до 40 тысяч видеокамер, в том числе за счет внедрения комплексной системы безопасности в 206 госшколах, 194 детсадах и 8 интернатах. Об этом рассказал аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

“Для обеспечения безопасности дорожного движения расширена интеллектуальная система безопасности "Сергек" на 575 аппаратно-программных комплексов”, - отметил Досаев.

Как отметил аким, важным результатом является снижение количества ДТП на 28% и количества погибших в ДТП – на 48%. При этом, в виде штрафов в бюджет города поступило 8,8 млрд. тенге.