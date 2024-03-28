Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на Боаоский азиатский форум
Сегодня, 08:03
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Сегодня, 08:03Сегодня, 08:03
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Глава государства прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, передаёт BaigeNews.
Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
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