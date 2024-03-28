Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл на Боаоский азиатский форум

Сегодня, 08:03

Сегодня, 08:03

Глава государства прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, передаёт BaigeNews.

Его встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.