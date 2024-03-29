Охранника одного из ЖК до смерти избили в Алматы
Сегодня, 10:26
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Сегодня, 10:26Сегодня, 10:26
121Фото: baigenews.kz
Житель Алматы до смерти избил охранника одного из ЖК. По факту убийства возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.
"По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении полиции.
Пострадавший скончался в больнице.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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