  • 29 Марта, 11:10
  • BAIGENEWS

Охранника одного из ЖК до смерти избили в Алматы

Сегодня, 10:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 10:26
Сегодня, 10:26
121
Фото: baigenews.kz

Житель Алматы до смерти избил охранника одного из ЖК. По факту убийства возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматы.

"По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении полиции.

Пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Самое читаемое

Наверх