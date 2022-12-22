Охотника на кабанов задержали в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

В Актюбинской области задержан мужчина за незаконную охоту на кабанов, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках акции "Сайгак" 21 декабря на трассе "Самара –Шымкент" у посёлка Богетсай полицейские остановили УАЗ под управлением жителя Хромтау.

В салоне машины обнаружили две разделанные туши кабанов в мешках и три гладкоствольных охотничьих ружья.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота".