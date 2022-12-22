open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 17:41
288
Сегодня, 17:41
288
Фото: polisia.kz

Охотника на кабанов задержали в Актюбинской области

В Актюбинской области задержан мужчина за незаконную охоту на кабанов, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках акции "Сайгак" 21 декабря на трассе "Самара –Шымкент" у посёлка Богетсай полицейские остановили УАЗ под управлением жителя Хромтау.

В салоне машины обнаружили две разделанные туши кабанов в мешках и три гладкоствольных охотничьих ружья.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 337 УК РК - "Незаконная охота".

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#охота
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:41
288
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх