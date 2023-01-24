Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Атырауской области

Фото: web-zoopark.ru

20 января около 18:00 в районе трассы Миялы - Индер участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны четверо местных жителей, которые причастны к отстрелу сайгаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, две тушки кроликов, два охотничьих ружья и фонарь.

Отметим, в отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 года рождения, проводятся следственные действия по пункту второй части второй статьи 339 УК РК.