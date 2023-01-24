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  • Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Атырауской области
web-zoopark.ru Сегодня, 12:48
165
Сегодня, 12:48
165
Фото: web-zoopark.ru

Охотившихся на сайгаков браконьеров задержали в Атырауской области

20 января около 18:00 в районе трассы Миялы - Индер участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны четверо местных жителей, которые причастны к отстрелу сайгаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, две тушки кроликов, два охотничьих ружья и фонарь.

Отметим, в отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 года рождения, проводятся следственные действия по пункту второй части второй статьи 339 УК РК.

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#охота #сайгак #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:48
165
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