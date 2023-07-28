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Охота на женщин без хиджаба: на улицы Ирана вернулась полиция нравов
На улицы иранских городов вернулся "Назидательный патруль", исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Представитель МВД Ирана Саид Монтазеролмахди заявил, что "Назидательный патруль" возобновляет работу, чтобы "выявлять, предупреждать и наказывать людей, которые, к сожалению, продолжают игнорировать исламский дресс-код".
Полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью молодой женщины Махсы Амини. Она была арестована полицией нравов в сентябре прошлого года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают её родные и активисты, после избиения. Власти продолжают утверждать, что она умерла от сердечного приступа.
Наказания за отсутствие хиджаба уже вступают в силу. Так, женщину, которая ехала без хиджаба в собственной машине, суд города Варамин поставил перед выбором: либо она отправляется в тюрьму, либо соглашается в течение месяца совершать процедуру омовения покойников на крупнейшем в стране кладбище Бехеште-Захра рядом с Тегераном, где число погребений может достигать 150 в день. Другую женщину, врача по профессии, суд в Тегеране обязал 270 часов убираться в помещениях МВД или отправиться в тюрьму на два месяца.
К тому же в Иране у женщин, отказывающимся носить хиджаб, диагностируют "антисоциальное расстройство личности", единственным симптомом которого являются непокрытые волосы.
На прошлой неделе иранский портал Vokalapress рассказал ещё об одном подобном случае, когда отказ от ношения хиджаба был назван "заразным психическим заболеванием, вызывающим сексуальную распущенность". Подсудимую, юриста, обязали самостоятельно оплатить консультации у психиатра, принести справку о выздоровлении и запретили покидать страну на два месяца.
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