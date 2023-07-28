Охота на женщин без хиджаба: на улицы Ирана вернулась полиция нравов

На улицы иранских городов вернулся "Назидательный патруль", исламская полиция нравов, которая в первую очередь следит за соблюдением дресс-кода женщинами. Неподчинение грозит арестом, штрафом и прочими неприятностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Представитель МВД Ирана Саид Монтазеролмахди заявил, что "Назидательный патруль" возобновляет работу, чтобы "выявлять, предупреждать и наказывать людей, которые, к сожалению, продолжают игнорировать исламский дресс-код".

Полиция нравов приостановила деятельность после массовых протестов, вызванных смертью молодой женщины Махсы Амини. Она была арестована полицией нравов в сентябре прошлого года за неправильное ношение хиджаба и скончалась, как утверждают её родные и активисты, после избиения. Власти продолжают утверждать, что она умерла от сердечного приступа.

Наказания за отсутствие хиджаба уже вступают в силу. Так, женщину, которая ехала без хиджаба в собственной машине, суд города Варамин поставил перед выбором: либо она отправляется в тюрьму, либо соглашается в течение месяца совершать процедуру омовения покойников на крупнейшем в стране кладбище Бехеште-Захра рядом с Тегераном, где число погребений может достигать 150 в день. Другую женщину, врача по профессии, суд в Тегеране обязал 270 часов убираться в помещениях МВД или отправиться в тюрьму на два месяца.