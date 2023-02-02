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  • Огромную кисту извлекли из мозга девушки нейрохирурги Семея
sgb2.ru Сегодня, 14:09
295
Сегодня, 14:09
295
Фото: sgb2.ru

Огромную кисту извлекли из мозга девушки нейрохирурги Семея

20-летняя пациентка прибыла к врачам БСМП города Семея с подозрением на инсульт, все симптомы указывали именно на него, однако в ходе детального обследования в мозге была обнаружена киста диаметром в 5,5 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz.

Предварительно диагностировав эхинококк, медики госпитализировали девушку в отделение нейрохирургии и отправили на МРТ для подтверждения диагноза.

"На МРТ диагноз подтвердился. Врачи провели костно-пластическую трепанацию черепа и удаление огромной кисты - эхинококка. Кисту отправили в патанатомию на гистологию и там стопроцентно подтвердилось, что это эхинококк", - рассказал врач-нейрохирург высшей категории отделения нейрохирургии БСМП города Семея Толеугали Койшыбаев.

По словам доктора, причиной этиологии заболевания являются инфекционные заболевания, передающиеся от больных животных людям - от собак, кошек или лис, из-за банального несоблюдения правил гигиены.

Как отметил Толеугали Койшыбаев, пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Ни пореза, ни паралича нет. Рана на голове зажила первичным натяжением.

Далее ей было рекомендовано дальнейшее наблюдение у невропатолога и инфекциониста по месту жительства.

К слову, операция длилась два часа и была проведена бесплатно в рамках ОСМС.

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#эхинококк #киста #Семей
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:09
295
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