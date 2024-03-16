Огромного аллигатора отобрали власти у жителя Нью-Йорка
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Агенты по охране дикой природы наведались в дом одного из жителей Гамбурга в американском штате Нью-Йорк. Власти изъяли у домовладельца огромного 3,5-метрового аллигатора весом 340 кг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на FOX9
Сообщается, что у хозяина не было разрешения на содержание 30-летней рептилии: оно истекло в 2021 году. Аллигатор давно ослеп, а ветеринары обнаружили у него серьёзные проблемы с позвоночником.
Власти начали консультации насчет предъявления мужчине уголовных обвинений.
Как выяснилось, мужчина установил для своего питомца специальный бассейн.
Следователи заявили, что владелец, как сообщается, разрешал представителям общественности заходить в бассейн и гладить "беззащитного" аллигатора. Они сказали, что у животного многочисленные проблемы со здоровьем, в том числе слепота на оба глаза и осложнения со позвоночником.
Власти передали аллигатора лицензированному смотрителю, который будет ухаживать за животным до тех пор, пока его не можно будет забрать куда-нибудь для постоянного ухода.
Самое читаемое
- В Алматы найден мертвым бизнесмен Бахыт Ибрагим
- Отец погибшего в ДТП ребёнка расстрелял виновника аварии и его адвоката
- Ирландский "Король" отправил в нокаут Елеусинова в главном событии вечера бокса в США
- Елену Рыбакину вывели из состава сборной Казахстана
- В США скончался один из последних пациентов "железных легких"