Огромная дыра в асфальте образовалась на одной из улиц Павлодара

Провал появился сегодня на перекрестке Машхур Жусупа-Ломова. На место выехали специалисты компании-монополиста, участок оцепили, и движение автомобилей перекрыли, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В "Павлодар-Водоканал" сообщили, предварительная причина обвал верхней части коллектора. Сообщается, что пострадавших людей и автомобилей нет. Все канализационные сети работают в штатном режиме.

Стоит отметить, коллектор на этом участке несколько лет назад ремонтировали. В 2019 году здесь же погиб рабочий, также участвовавший в ремонтных работах. Молодого парня в буквальном смысле засосало под землю, от полученных травм он скончался.

Видео: Акртем Викторов.