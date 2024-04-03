  • 3 Апреля, 19:17
  • BAIGENEWS

Огромная дыра в асфальте образовалась на одной из улиц Павлодара

Сегодня, 18:24
АВТОР
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Артем Викторов. Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: Артем Викторов.

Провал появился сегодня на перекрестке Машхур Жусупа-Ломова. На место выехали специалисты компании-монополиста, участок оцепили, и движение автомобилей перекрыли, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

В "Павлодар-Водоканал" сообщили, предварительная причина обвал верхней части коллектора. Сообщается, что пострадавших людей и автомобилей нет. Все канализационные сети работают в штатном режиме.

Стоит отметить, коллектор на этом участке несколько лет назад ремонтировали. В 2019 году здесь же погиб рабочий, также участвовавший в ремонтных работах. Молодого парня в буквальном смысле засосало под землю, от полученных травм он скончался.

Видео: Акртем Викторов. 

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