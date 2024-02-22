Ограничения постепенно снимают на трассах Казахстана

Ограничение движения транспорта действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области закрыт для всех видов транспорта участок от границы Улытауской области до Аркалыка трассы "Жезказган-Петропавловск".

В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха закрыт участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск".

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 1287 человек.

Ранее ведомство сообщало о 28 закрытых трассах.