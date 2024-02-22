Ограничения постепенно снимают на трассах Казахстана
Сегодня, 10:43
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Сегодня, 10:43Сегодня, 10:43
108Фото: baigenews.kz
Ограничение движения транспорта действует на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области закрыт для всех видов транспорта участок от границы Улытауской области до Аркалыка трассы "Жезказган-Петропавловск".
В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха закрыт участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск".
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 535 единиц техники и 1287 человек.
Ранее ведомство сообщало о 28 закрытых трассах.
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