Ограничения на трассах действуют в семи областях Казахстана

Ограничение движения транспорта действует на 28 автодорогах республиканского значения в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Абай из-за понижения температуры до 30 градусов мороза закрыты шесть автодорог общей протяженностью 1841 километр для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

участок от границы Павлодарской области до села Богаз трассы "Омск-Майкапчагай";

участок от границы Карагандинской области до села Богаз трассы "Караганда-Аягуз-Богаз" ;

участок от Аягуза до границы ВКО трассы "Алматы-Усть-Каменогорск";

участок от границы ВКО до Семея трассы "Усть-Каменогорск-Семей";

участок от Семея до села Кайнар трассы "Семей-Кайнар";

участок от Семея до границыРФ трассы"Семей-гр.РФ" .

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской, области для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, закрыт участок от Ерейментау до границы Павлодарской области трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты".

В Восточно-Казахстанской области – семь автодорог общей протяженностью 1238 километров из-за понижения температуры до 45 градусов со знаком минус и угрозы самопроизвольного схода снежных лавин. Закрыты трассы по всем для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями направлениям, а участок от села Берель до санатория "Рахмановские ключи" трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи" - для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области из-за понижения температуры воздуха в Абай м Павлодарской областях ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:

участок от Каркаралинска до границы области Абай трассы "Караганда-Аягоз-Бугаз";

участок от поселка Молодежный до границыПавлодарской области трассы "Кызылорда-Павлодар";

участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара трассы "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара".

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытау области закрыт для всех видов транспорта участок от границы Улытау области до Аркалыка трассы "Жезказган-Петропавловск"

В Павлодарской области из-за понижения температуры воздуха ограничено движение на девяти автодорогах общей протяженностью 1624 километра по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на участке от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск".

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 223 единицы техники и 233 человека.