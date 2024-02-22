Ограничения на трассах действуют в семи областях Казахстана
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Ограничение движения транспорта действует на 28 автодорогах республиканского значения в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
В области Абай из-за понижения температуры до 30 градусов мороза закрыты шесть автодорог общей протяженностью 1841 километр для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:
- участок от границы Павлодарской области до села Богаз трассы "Омск-Майкапчагай";
- участок от границы Карагандинской области до села Богаз трассы "Караганда-Аягуз-Богаз" ;
- участок от Аягуза до границы ВКО трассы "Алматы-Усть-Каменогорск";
- участок от границы ВКО до Семея трассы "Усть-Каменогорск-Семей";
- участок от Семея до села Кайнар трассы "Семей-Кайнар";
- участок от Семея до границыРФ трассы"Семей-гр.РФ" .
В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской, области для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, закрыт участок от Ерейментау до границы Павлодарской области трассы "Астана-Ерейментау-Шидерты".
В Восточно-Казахстанской области – семь автодорог общей протяженностью 1238 километров из-за понижения температуры до 45 градусов со знаком минус и угрозы самопроизвольного схода снежных лавин. Закрыты трассы по всем для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями направлениям, а участок от села Берель до санатория "Рахмановские ключи" трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи" - для всех видов автотранспорта.
В Карагандинской области из-за понижения температуры воздуха в Абай м Павлодарской областях ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями:
- участок от Каркаралинска до границы области Абай трассы "Караганда-Аягоз-Бугаз";
- участок от поселка Молодежный до границыПавлодарской области трассы "Кызылорда-Павлодар";
- участок от границы Павлодарской области до поселка Ботакара трассы "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара".
В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытау области закрыт для всех видов транспорта участок от границы Улытау области до Аркалыка трассы "Жезказган-Петропавловск"
В Павлодарской области из-за понижения температуры воздуха ограничено движение на девяти автодорогах общей протяженностью 1624 километра по всем направлениям для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.
В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на участке от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск".
Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 223 единицы техники и 233 человека.
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