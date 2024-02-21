Ограничения постепенно снимают на трассах Казахстана

Ограничение движения транспорта действует на 20 автодорогах республиканского значения в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Абай из-за понижения температуры до 40 градусов мороза закрыты семь автодорог общей протяженностью 2176 километров по всем направлениям. Ограничение действует для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В Восточно-Казахстанской области – семь автодорог общей протяженностью 1238 километров из-за понижения температуры до 45 градусов со знаком минус и угрозы самопроизвольного схода снежных лавин. Закрыты трассы по всем для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями направлениям, а участок от села Берель до санатория "Рахмановские ключи" трассы "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай Рахмановские ключи" - для всех видов автотранспорта.

В области Жетысу – две дороги: ограничение на участке от Ушарала до границы Абайской области трассы "Алматы-Усть-Каменогорск" действует для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, а участок от станции Коктума до станции Достык трассы "Ушарал-Достык" закрыт для всех видов автотранспорта.

В Карагандинской области из-за понижения температуры воздуха до 35 градусов мороза ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на участке от Караганды до границы Абайской области трассы "Караганда-Аягоз-Бугаз".

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области закрыт для всех видов транспорта участок от границы Улытауской области до Аркалыка трассы "Жезказган-Петропавловск"

В Павлодарской области из-за понижения температуры воздуха ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на участке от поселка Кенжекольдо границы области Абай трассы "Омск-Майкапчагай".

В области Улытау из-за сильного ветра, понижения температуры воздуха ограничено движение общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, на участке от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск".

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 379 единиц техники и 777 человек.