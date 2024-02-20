Ограничения на трассах действуют в пяти областях Казахстана

Ограничение движения транспорта действует на семи автодорогах республиканского значения в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

В области Абай из-за понижения температуры до 40 градусов мороза закрыты три автодороги общей протяженностью 1084 километра:

участок от села Таскескен до села Бахты трассы "Таскескен-Бахты";

участок от границы Карагандинской области до села Бугаз дороги "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз";

участок от Семея до села Кайнар трассы "Семей-Кайнар"

В Жамбылской области закрыта автодорога "Алматы - Ташкент-Термез" от села Кенен до села Кайнар из-за снега, метели, ветра и ограничения видимости. Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

В Карагандинской области – участок от Каркаралинска до границы области Абай трассы "Караганда-Аягоз-Бугаз". Ограничение - для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

В Костанайской области – участок от границы области Улытау до Аркалыка дороги "Жезказган-Петропавловск" для всех видов транспорта.

В области Улытау из-за сильного ветра и мороза участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы "Жезказган-Петропавловск" для всех видов транспорта.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 710 единиц техники и 1432 человека.