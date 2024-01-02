Ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги в Казахстане

Из-за снега, метели и отсутствия видимости ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В настоящий момент ограничение движения для всех видов транспорта действует только на автодороге "Ушарал-Достык" - от 84 до 184 километра, на участке от станции Коктума до станции Достык.

Ранее в ведомстве также сообщили, что, учитывая движущийся циклон в центральную часть республики, возможно будет введены ограничения движения на автодороге республиканского значения "Астана-Темиртау".