Ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги в Казахстане
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Из-за снега, метели и отсутствия видимости ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".
В настоящий момент ограничение движения для всех видов транспорта действует только на автодороге "Ушарал-Достык" - от 84 до 184 километра, на участке от станции Коктума до станции Достык.
Ранее в ведомстве также сообщили, что, учитывая движущийся циклон в центральную часть республики, возможно будет введены ограничения движения на автодороге республиканского значения "Астана-Темиртау".
"Уважаемые пользователи, просим Вас не пренебрегать ухудшением погодных условий и строить маршрут поездки заблаговременно, также, в целях обеспечения дорожного движения, убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения!", - обратились к автовладельцам в КазАвтоЖол.
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