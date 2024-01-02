  • 2 Января, 10:30
  • BAIGENEWS

Ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги в Казахстане

Сегодня, 10:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги в Казахстане Сегодня, 10:22
Сегодня, 10:22
42

Из-за снега, метели и отсутствия видимости ограничения для транспорта ввели на одном участке автодороги , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В настоящий момент ограничение движения для всех видов транспорта действует только на автодороге "Ушарал-Достык" - от 84 до 184 километра, на участке от станции Коктума до станции Достык.

Ранее в ведомстве также сообщили,  что, учитывая движущийся циклон в центральную часть республики, возможно будет введены ограничения движения на автодороге республиканского значения "Астана-Темиртау".

"Уважаемые пользователи, просим Вас не пренебрегать ухудшением погодных условий и строить маршрут поездки заблаговременно, также, в целях обеспечения дорожного движения, убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения!", - обратились к автовладельцам в КазАвтоЖол.

Самое читаемое

Наверх