Ограничения для движения транспорта ввели в четырёх областях Казахстана

Введено ограничение движения транспорта на семи участках автодорог республиканского значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "КазАвтоЖол".

В Акмолинской области закрыт участок автодороги "Екатеринбург - Алматы", от 1292 до 1353 километра, от ПВП Жибек жолы до Карагандинской области.

В области Жетысу закрыт один участок по трассе "Ушарал-Достык" в области Жетысу – от 84 до 184 километра, от станции Коктума до станции Достык.

В Карагандинской области закрыты четыре участка:

на автодороге "Екатеринбург - Алматы" от 1505 до 1610 километра, от села Новостройка до посёлка Аксу-Аюлы;

на автодороге "Екатеринбург - Алматы" от 0 до 16 километра, от Пришахтинска до села Новостройка;

на автодороге "Екатеринбург - Алматы" от 1353 до 1426 километра, от границы Акмолинской области до ПВП Темиртау;

на автодороге "Кызылорда-Павлодар" от 788 до 906 километра, от Улытауской области до посёлка Топар.

В области Улытау на участке трассы "Кызылорда-Павлодар" - от 756 до 788 километра, от посёлка Атасу до Карагандинской области.

Отмечается, что ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Сообщается также, что сейчас на автодорогах республиканского значения задействовано 392 единиц техники и 599 человек.