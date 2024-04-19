Ограничение движения ввели на 14 автодорогах в пяти областях страны
Сегодня, 10:16
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Сегодня, 10:16Сегодня, 10:16
109Фото: Якутия Daily
По состоянию на 19 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 6350 метров в 3 областях (Акмола, Костанай, СКО), передает BaigeNews.
Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 5 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, СКО) на протяженности 774 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 431 единиц техники и 1219 человек.
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