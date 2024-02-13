Ограбившего девушку в Астане мужчину задержали в области Абай
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
117Фото: Polisia.kz
Абайские полицейские опубликовали видео задержания грабителя из Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.
В полиции напомнили, что мужчина ограбил девушку днём 12 февраля в Астане. Он напал на неё со спины, повалил на землю, утащил за припаркованный автомобиль, а после скрылся. Столичные полицейские объявили грабителя в розыск.
В ДП отметили, что разослали ориентировку всему личному составу.
"Бдительные патрульные около 6:00 часов на контрольном пункте "Иртыш" при въезде в город Семей остановили автомобиль "Тоүота", в салоне которого в качестве пассажира и находился подозреваемый", - сообщили в полиции.
Полицейские также сообщили, что передадут задержанного коллегам из столицы.
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