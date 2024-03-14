Огонь единства в честь праздника Амал зажгли в Мангистау
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В Мангистау в историко-культурном комплексе "Адай ата - Отпан тау" состоялась церемония зажжения огня единства в честь праздника Амал, передаёт BaigeNews.kz.
Традиция зажигания огня на самой высокой вершине в Мангистау уходит корнями в глубину истории. Огонь символизирует единство и является знаком сплочённости. Не разделяясь на роды, жузы и национальности, мы все преданно служим нашей общей Родине. Об этом сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Праздник Амал на горе Отпан мангистаусцы отмечают ежегодно. В этом году организаторами мероприятий являются потомки Мұңал ата.
Поздравить жителей и гостей региона с праздником приехала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.
На мероприятии были организованы спортивные национальные игры, включая соревнования с участием собак породы тазы.
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14 марта потомки Мұңал ата передали огонь единства и эстафету празднования Амала потомкам Қосай Ата.
📹 @nurkentazhibay
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