Оформлять доверенность на выезд за границу ребенка можно будет онлайн в Казахстане

Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев уверен в успешном запуске услуги "Цифровой нотариус". По его словам, пока не было ни одной жалобы от пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Запуск показал себя отлично. За достаточно непродолжительный период времени было более 1200 обращений от граждан, ни одной жалобы, ни одного негативного отклика. Народ с удовольствием обращается. Изначально мы пошли очень осторожно – две-три версии нотариальной доверенности запустили. Теперь мы будем расширять, то есть не только представление в судах, но и, например, будем разрешать предоставлять доверенность на выезд за границу ребенка", - сказал он в кулуарах Международного форума "Астана".