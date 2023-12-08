Одну семью эвакуировали из подтопленного дома в Риддере

Подтопление домов в Риддере является результатом халатности. Об этом заявил аким города Даулет Батырбаев. Одну из семей, чьё жильё пострадало, пришлось эвакуировать, передаёт BaigeNews.kz.

"На ТОО "ЛК <ГЭС" произошёл повышенный несанкционированный сброс воды, чтобы не допустить остановку водозабора. После чего на реке Хариузовка скопилась шуга, образовался затор. В результате вода вышла из берегов и затопила близлежащие территории, в том числе дворы четырёх домов и два дома в частном секторе. Днём жильцы подтопленных домов отказались от эвакуации, но к вечеру одна из семей решила воспользоваться такой возможностью. Поскольку в ней есть маленькие дети. Их разместили в здании Риддерского аграрно-технического колледжа до снятия угрозы", - сообщил аким.

Семью обеспечили горячим питанием и средствами гигиены.

Под председательством акима города прошло заседание штаба с участием представителей отдела полиции, УЧС, прокуратуры и "Казцинка".

Специалисты оценили обстановку. После обследования русла реки выяснилось, что заторы образовались на участке более одного километра. Началась работа по расчистке.

Решено демонтировать пешеходный мост, создающий подпор ледяному торосу.

Кроме того, началась работа по прочистке русла в районе улицы Некрасова. Для этого привлечены техника и сотрудники горводоканала, специализированного предприятия "ЛТВК" и ТОО "Казцинк", задействованы три экскаватора, два погрузчика, вахтовый автобус для обогрева рабочих.

Наметился спад уровня воды. По оценкам специалистов, очистка русла должна снять угрозу повторного подтопления.