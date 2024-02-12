Одного из пропавших рыбаков нашли в Жамбылской области
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В Жамбылской области возобновили поиски рыбаков, пропавших 11 января на озере Биликоль. Тело одного из них нашли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"10 февраля с помощью дрона среди камышей обнаружено и извлечено на берег тело одного из пропавших. Поиски другого пострадавшего продолжаются", - уточнили в ведомстве.
Напомним, 11 января в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения в районе озера Биликоль Жуалынского района сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали. К месту происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. В поисках были задействованы 58 человек, 14 единиц техники, три БПЛА, девять плавсредств, эхолот.
В течение 10 суток спасатели искали рыбаков-любителей. 21 января поиски приостановили в связи с погодными условиями.
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