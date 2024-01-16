Шестой день ищут пропавших рыбаков в Жамбылской области
Сегодня, 18:37
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Сегодня, 18:37Сегодня, 18:37
135Фото: instagram.com/jambyl_tjd
Двоих рыбаков шестой день не могут найти в Жамбылской области. К поискам подключились волонтёры, местные жители, используют беспилотники, передаёт BaigeNews.kz.
"11 января в 12:15 в центр оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о том, что жители села Карабастау 1981 и 1987 годов рождения в районе озера Биликоль Жуалынского района сели в лодку, отправились на рыбалку и пропали. К месту происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС. По сей день они ведут поисковые работы", - сообщили в ведомстве.
Поиски осложняются погодными условиями. В них задействованы 58 человек, 14 единиц техники, три БПЛА, девять плавсредств, эхолот.
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