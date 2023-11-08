Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали в Казахстан
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Одного из организаторов финпирамиды Oceans Enterprise депортировали из Турции в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, 32-летний казахстанец был объявлен Департаментом полиции Мангистауской области в международный розыск. Он был одним из организаторов финансовой пирамиды Oceans Enterprise. Мошенники занимались распространением в социальных сетях информации о возможности быстрого заработка, посредством покупки криптовалюты под названием “Smart Trade Сoin”. Они обманули более 60 человек на сумму более 212 миллионов тенге.
По запросу Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел РК на территории Турции мошенник был задержан. Сейчас его депортировали в Астану и поместили под стражу.
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